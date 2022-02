XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

788,30 EUR -2,70% (04.02.2022, 11:58)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

891,14 USD -1,60% (03.02.2022, 22:0)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (04.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Positive Katalysatoren für die Tesla-Aktie könnten im Jahr 2022 autonomes Fahren sowie neue Software-Abos darstellen. Die neuen Full Self-Drive (FSD)-Features würden aber immer wieder Schwieirgkeiten bereiten. Jetzt müsse der US-Konzern erneut über 53.822 seiner Model S, X, 3 und Y Fahrzeuge in den USA zurückrufen, um eine Software-Funktion zu beseitigen, die die Autos automatisch an Stoppschildern habe vorbeifahren lassen. Dies gehe aus Unterlagen hervor, die am Dienstag von der National Highway Traffic Safety Administration veröffentlicht worden seien.Auf der jüngsten Bilanzpressekonferenz sagte CEO Elon Musk: "Wir glauben, dass Full Self-Driving im Laufe der Zeit die wichtigste Rentabilitätsquelle für Tesla werden wird." Unterstützung habe Musk jüngst von der Credit Suisse bekommen. "Bis jetzt waren die Margen von Tesla größtenteils eine Funktion der Hardware-Verkäufe, mit einigen bescheidenen Vorteilen der Software. Da Tesla jedoch mehr FSD-Funktionen (Full Self-Drive Features) freigibt und mehr aufgeschobene Umsätze freisetzt (die wahrscheinlich zu 100 % Deckungsbeitrag durchfließen), sollte Tesla einen zusätzlichen Margenvorteil sehen" habe Credit Suisse-Analyst Dan Levy in einer Notiz geschrieben.Tesla habe zuletzt an seiner Wachstumsprognose von 50% pro Jahr festgehalten. Gee man davon aus, dass der Elektroauto-Hersteller im Jahr 2022 mehr Full Self Drive-Feature freischalten werde, die die Gewinne in die Höhe treiben würden, könnten Analysten dazu gezwungen sein, ihre Gewinnschätzungen nach oben zu korrigieren.Anleger sollten sich bei einer Investition in die Tesla-Aktie immer vor Augen halten, dass der Elektroauto-Pionier mit einem Börsenwert von knapp 1 Bio. USD mehr als sportlich bewertet sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:784,40 EUR +0,55% (04.02.2022, 12:15)