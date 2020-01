Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

480,60 USD -0,15% (10.01.2020, 17:16)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (10.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Paul Pitterlein vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Mit einem Kursanstieg von über 15% sei die Tesla-Aktie ins neue Jahrzehnt gestartet. Nach Erreichen eines neuen Allzeithochs am vergangenen Mittwoch betrage die Markkapitalisierung des US-Elektroautobauers knapp 90 Mrd. USD. Als Umsatzgarant für die nächsten Jahre könnten sich die Gigafactories in China und Deutschland erweisen.Die Aussicht auf die Ausweitung der Produktion lasse trotz der Kursrally auf weitere Kurssteigerungen hoffen. Falls sich die in China produzierten Fahrzeuge gut verkaufen würden und der Bau der Gigafactory in Deutschland planmäßig verlaufe, seien Umsatzsteigerungen in den kommenden Jahren sicher. Wer dabei sei, lasse die Gewinne laufen. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 450 Euro, so Paul Pitterlein vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2020)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:432,45 EUR -0,56% (10.01.2020, 17:15)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:432,20 EUR -0,29% (10.01.2020, 17:28)