ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motos Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst David Tamberrino von Goldman Sachs:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst David Tamberrino von Goldman Sachs die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nunmehr zu verkaufen.Die Analysten von Goldman Sachs sorgen sich ungeachtet der Expertise von Tesla Inc. bei der Fahrzeug- und Batterietechnologie um die operative Umsetzung der Model 3-Markteinführung. Außerdem bestünden Bedenken im Hinblick auf das Solargeschäft und den Cash-Bedarf, wodurch sich das Risikoprofil erhöhe.Verzögerungen bei der Markeinführung und ein Cash-Burn würden wahrscheinlich vor dem vierten Quartal zu einer Kapitalerhöhung führen, mit entsprechend negativen Konsequenzen für den Aktienkurs.Die Aktienanalysten von Goldman Sachs stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "sell" zurück und reduzieren das Kursziel von 190,00 auf 185,00 USD.