Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:

192,54 Euro -4,07% (23.08.2019, 17:38)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

211,40 USD -4,84% (23.08.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (25.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Für die Wagen, die der US-Elektroautobauer im neuen China-Werk herstellen wolle, brauche er einen Batteriezulieferer. Nun sei das Geschäft offenbar vergeben worden - das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Für andere Hersteller müsse das allerdings noch lange nicht das Aus bedeuten.Für die Produktion in der Nähe von Shanghai solle LG Chem die Batterien liefern, heiße es. Die Produkte der Südkoreaner würden demnach zuerst im Model 3 verbaut und sollten später auch im Model Y zum Einsatz kommen.Für Tesla wäre es eine gute Nachricht, wenn die Batteriezulieferung für die Produktion in China tatsächlich gesichert sein sollte. Das Unternehmen stehe aber auch sonst vor einigen Herausforderungen - nicht zuletzt gebe es zunehmend Kritik an der Qualität der Autos. Ob Tesla mit Chef Elon Musk die Probleme in den Griff bekommen könne oder nicht, sei eine Frage des Glaubens. Der Aktienkurs sei derzeit auf Richtungssuche und pendele "im Niemandsland", so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:189,78 Euro -5,32% (23.08.2019, 22:26)