ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Für Tesla laufe es aktuell nicht gerade rund. Lieferkettenprobleme, der Rausschmiss der Tesla-Aktie aus ESG-Indices, die unklare Übernahme von Twitter durch Elon Musk sowie nun die Belästigungsvorwürfe hätten den Autotitel unter die 700-Dollar-Marke gedrückt. Besserung sei aktuell nicht in Sicht.Für Tesla könnte es jetzt ernst werden. Bei der Klage wegen sexueller Belästigung habe ein kalifornischer Richter entschieden, dass der Antrag des Unternehmens auf ein Schiedsverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgelehnt werde. Richter Stephen Kaus habe am Montag entschieden, dass die Arbeitnehmerin, die die Klage eingereicht habe, vor Gericht gehen könne - obwohl sie eine Schiedsvereinbarung unterzeichnet habe, in der sie auf ihr Klagerecht verzichte. Kaus habe den Antrag des Unternehmens in einem einzigen Satz abgewiesen, ohne seine Begründung zu erläutern.Die Klägerin, Jessica Barraza, habe in der vorgelegten Sammelklage gesagt, dass sie als Nachtschichtarbeiterin bei Tesla "albtraumhafte" Bedingungen erlebt habe, da Kollegen und Vorgesetzte ihr gegenüber wiederholt anzügliche Bemerkungen und Gesten gemacht hätten. Als sie sich bei ihren Vorgesetzten und der Personalabteilung beschwert habe, habe man nichts unternommen, so Barraza.Der anhaltend negative Newsflow belaste die Tesla-Aktie. Am Freitag sei sie mit einem Tagesverlust von über sechs Prozent deutlich unter die massive Unterstützung am Februar-Tief bei 700 Dollar gefallen - ein starkes technisches Verkaufssignal. Könne diese Marke nicht innerhalb der nächsten Handelstage zurückerobert werden, dürfte sich der Abverkauf bis an das nächste Volume-Peak bei 600 Dollar fortsetzen. Darunter verlaufe der nächste Support erst im Bereich um 545 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: