Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

483,90 EUR +3,11% (03.12.2020, 10:02)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

482,20 EUR +2,74% (03.12.2020, 09:48)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

568,82 USD -2,73% (02.12.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Aktie des Elektroautobauers Tesla sei zuletzt wieder von Rekord zu Rekord geeilt. Nun habe sich auch die US-Investmentbank Goldman Sachs erneut zu Wort gemeldet und ihr Kursziel deutlich nach oben geschraubt: von 455 Dollar bisher auf 780 Dollar. Mehr als 70 Prozent liege jetzt das neue Kursziel über den bisherigen Erwartungen. Zudem sei die Einschätzung von "neutral" auf "buy" geändert worden.Wie zuletzt zu hören gewesen sei, schließe Tesla-Chef Elon Musk ein Zusammengehen des Elektroauto-Anbieters mit traditionsreichen Herstellern aus der Branche nicht grundsätzlich aus. "Wir werden definitiv keinen feindlichen Übernahmeversuch starten", habe Musk am Dienstag bei der Verleihung des Axel Springer Awards in Berlin betont. Aber wenn ein Konkurrent mit einem Vorschlag auf Tesla zukommen sollte, werde man darüber reden.Tesla sei mit dem Trend zur Elektromobilität zum mit Abstand wertvollsten Autobauer der Welt mit einem Marktwert von rund 550 Milliarden Dollar geworden. Das gebe Musk viel Spielraum, Tesla-Aktien als Akquisitionswährung zu nutzen. Die anderen Autohersteller würden beim Börsenwert in einer anderen Liga spielen. So sei VW aktuell rund 78 Milliarden Euro wert, Daimler gut 60 Milliarden Euro und BMW rund 44,5 Milliarden Euro.Mit der Fertigstellung der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin werde er mehr Zeit in Deutschland verbringen, so Musk. Die US-Firma wolle in dem Werk vom kommenden Sommer an bis zu 500.000 Elektroautos pro Jahr bauen. Zudem habe Musk jüngst in Aussicht gestellt, dass Teil der Fabrik mit der Zeit auch die weltgrößte Batteriefertigung sein werde.Der Wechsel hin zur E-Mobilität gewinne an Dynamik, habe Analyst Mark Delaney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Die Transformation dürfte sich noch schneller vollziehen als gedacht.Anleger, die bei dem Wert dabei sind, lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: