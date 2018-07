Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

295,46 USD -5,78% (23.07.2018, 15:52)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Jonas Lerch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Überraschende Forderung von Elon Musk: Lieferanten sollten geleistete Zahlungen teilweise wieder an Tesla zurückzahlen - der US-Titel breche um über fünf Prozent ein! Bereits am Freitag habe Musk einmal mehr negative Schlagzeilen mit gewohnt impulsivem Gemüt dementiert. Beide Meldungen würden für Stirnrunzeln bei den Aktionären sorgen.Ein möglicher Anstieg der Model 3 Stornierungen und jetzt noch ein Liquiditäts-Engpass würden zeigen: Bei dem Elektroautohersteller laufe es aktuell alles andere als rund.Es bleibe weiterhin ein Rätselraten, wie viele Model 3 zum jetzigen Stand vorbestellt seien und ob das Unternehme diese auch gewinnbringend verkaufen könne.Tesla bleibt daher weiterhin ein riskantes Papier, so Jonas Lerch von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:253,11 EUR -6,46% (23.07.2018, 15:51)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:254,74 EUR -4,75% (23.07.2018, 16:05)