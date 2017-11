ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.11.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer Aktienanalyse das die Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) von "halten" auf "verkaufen" herab.Das Q3-Zahlenwerk sei durch die Produktionsprobleme beim "Hoffnungsträger" Model 3 belastet gewesen. Der US-Elektroautobauer habe einen Rekordquartalsverlust ausweisen müssen. Während sich Tesla umsatzseitig im Rahmen der Erwartungen bewegt habe, habe der Konzern diese auf der Ergebnisebene verfehlt. Tesla habe das Produktionsziel für das Model 3 (5.000 Stück pro Woche) auf Ende Q1/2018 (bisher: Ende 2017) verschoben.Auch wenn Tesla in China die Genehmigung für einen eigenständigen Produktionsstandort erhalten habe, seien die Zweifel des Analysten gestiegen, dass eine nachhaltige Etablierung im Leitmarkt der E-Mobilität gelinge. Der Barmittelbestand per Ende September 2017 (3,53 Mrd. USD) decke die geplanten Investitionen für Q4/2017 (rund 1 Mrd. USD). Die Bruttomarge des Automobil-Geschäfts werde in Q4 weiter sinken (q/q).Angesichts der gestiegenen Risiken (u.a. E-Offensive der etablierten Hersteller, anhaltende Probleme beim Model 3) lautet das Rating für die Tesla-Aktie nun "verkaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel von 365 USD auf 300 USD gesenkt. (Analyse vom 02.11.2017)Börsenplätze Tesla-Aktie:264,45 Euro -5,35% (02.112017, 14:51)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:260,85 Euro -1,60% (02.11.2017, 15:08)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 304,30 -5,22% (02.11.2017, 15:03)