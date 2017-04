ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.04.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie nach Rekordabsatz in die Höhe geschossen! Hier ist noch einiges an Bewegung drin! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem Rekordabsatz sei der Kurs der Tesla-Aktie gestern richtig angesprungen. Sie sei auf ein neues Allzeithoch geschossen. Laut dem Börsenexperten seien die Zahlen viel besser als gedacht gewesen. Der starke Anstieg der Tesla-Aktie liege aber auch an den Leerverkäufern, die völlig auf dem falschen Fuß erwischt worden seien. Viele hätten darauf gehofft, dass die Zahlen schlecht ausfallen würden, wie in den letzten Quartalen eigentlich immer bei Tesla der Fall gewesen sei. Noch 25% aller Tesla-Aktie seien leerverkauft - die würden momentan auf Verlusten von über 2 Mrd. USD seit Jahresbeginn alleine sitzen.Es ist also bei der Tesla-Aktie noch einiges an Bewegung drin, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.04.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:283,45 Euro +3,00% (04.04.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:282,86 Euro +1,14% (04.04.2017, 19:05)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 302,9996 +1,50% (04.04.2017, 18:51)