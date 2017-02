ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motos Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk

(16.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der Analysten Colin Langan von der UBS:Die Aktienanalysten Colin Langan von der Investmentbank UBS bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Fundamentaldaten von Tesla Inc. würden den jüngsten Verlauf des Aktienkurses nicht stützen.Die Übernahme von SolarCity hat nach Ansicht der UBS-Analysten für zusätzliche Unsicherheit und Komplexität gesorgt.Die Aktienanalysten der UBS bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "sell" sowie das Kursziel von 160,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:257,60 Euro -3,14% (16.02.2017, 17:21)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:257,67 Euro -2,28% (16.02.2017, 17:36)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 274,56 -1,86% (16.02.2017, 17:40)