ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (10.08.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Neue Lkw-Fantasie - Altes Hoch in Reichweite? AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Es seien Informationen von Reuters gekommen, dass es Emails zwischen Tesla und den US-Zulassungsbehörden gebe. Es handle sich dabei um elektrisch betriebene Lastwagen. Hier solle es Testfahrten geben. Laut dem Börsenexperten sei es neu, dass Tesla in diesem Bereich so weit sei. Er sei darauf gespannt, wie die Tesla-Aktie darauf reagiere. Sie habe jetzt die Konsolidierung abgeschlossen und sei nach oben ausgebrochen. Das liege u. a. am Beginn der Produktion und an der Hoffnung, dass die Produktion des Model 3 so gut laufe wie es sich Elon Musk vorstelle. Hinzu komme nun die Lkw-Fantasie.Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Tesla-Aktie auf das alte Hoch wieder steigt und auf Sicht von mehreren Jahren dürfte sie deutlich höhere Kurse erreichen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.08.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:310,85 EUR -0,24% (10.08.2017, 16:24)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:310,90 EUR +0,57% (10.08.2017, 16:43)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:364,60 USD +0,29% (10.08.2017, 16:30)