Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

345,00 USD +3,30% (07.02.2018, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.02.2018/ac/a/n)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Zumindest im Weltall sei Tesla seit gestern Marktführer, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach wie vor sei die Tesla-Aktie eine extreme Wette auf die Zukunft. Sehr stark hänge die Entwicklung des Aktienkurses von der Transformation des US-Konzerns vom kleinen Premium-Hersteller mit sechsstelligen Verkaufszahlen hin zum Massenhersteller im Millionen-Bereich ab. Zudem müsse Tesla noch beweisen, dass er das Model 3 für netto 35.000 USD verkaufen könne, ohne dieses zu subventionieren.Mit schwarzen Zahlen rechne Schwope nicht vor dem Jahr 2020. Der US-Elektroautobauer verbrenne immer noch viel Geld und versuche, mit Marketing-Maßnahmen und euphorisch-übertriebenen Produktversprechungen von den operativen Problemen abzulenken, was der jüngste Marketing-Gag, den Tesla Roadster von Elon Musk mit Hilfe einer SpaceX-Rakete ins Weltall zu schicken, unterstreiche. Pressemeldungen über Probleme beim Hochfahren der Produktion des Model 3 und der Batteriefertigung würden zur Vorsicht mahnen.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse ob der operativen Fakten des Unternehmens skeptisch und bestätigt seine Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 270 USD. (Analyse vom 08.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:279,90 Euro -0,37% (08.02.2018, 11:07)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:278,77 Euro -0,90% (08.02.2018, 11:21)