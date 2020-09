Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

343,95 EUR -4,91% (23.09.2020, 08:56)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

360,05 EUR (22.09.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

424,23 USD -5,60% (22.09.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk wolle einen Tesla zum Schnäppchenpreis auf den Markt bringen - der zudem komplett autonom fahren könne. "Wir sind zuversichtlich, dass wir ein sehr, sehr überzeugendes Elektroauto für 25.000 Dollar bauen können", habe der Starunternehmer am Dienstag (Ortszeit) bei Teslas "Battery Day" im kalifornischen Fremont gesagt. Allerdings müssten sich Kunden noch gedulden, denn Voraussetzung dafür, dass die Preise so stark fallen könnten, seien drastische Kostensenkungen in der Batterieherstellung. Musk glaube zwar, diese erreichen zu können, aber erst in etwa zwei Jahren.Da der Tech-Milliardär vor allem Zukunftsmusik geliefert habe, seien die hohen Erwartungen an das Event, bei dem Beobachter auf bahnbrechende Innovationen bei der Fertigung von Autobatterien spekuliert hätten, letztlich nicht erfüllt worden. Effiziente und kostengünstige Batterien würden als Voraussetzung dafür gelten, dass sich die Elektromobilität im Massenmarkt durchsetzen könne. Tesla würden Analysten in diesem Bereich besonders viel zutrauen. Entsprechend hoch sei die Spannung auf das gewesen, was Musk präsentieren würde.Doch auch wenn der Tesla-Chef mal wieder eine Menge vorgeführt und angekündigt habe - insgesamt sollten die Batteriekosten dank technischer Fortschritte halbiert und die Reichweite der E-Autos massiv erhöht werden - habe es sich zunächst nur um mittel- bis langfristige Versprechen gehandelt. Musk habe die Hoffnung auf einen unmittelbaren Durchbruch schon am Vorabend gedämpft, indem er bei Twitter erklärt habe, dass sich die Innovationen in Teslas Batterie-Technologie erst ab 2022 in größeren Produktionsvolumen bemerkbar machen dürften.Trotz dieser Vorwarnung hätten Anleger enttäuscht reagiert und die Aktien, die schon mit einem Minus von 5,6 Prozent aus dem regulären US-Handel gegangen seien, nachbörslich um weitere mehr als sieben Prozent fallen lassen. Allerdings zähle Tesla mit einem Kursplus von über 400 Prozent im laufenden Jahr auch zu den größten Überfliegern am Markt, sodass die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen günstig gewesen sei. Mit einem Börsenwert von gut 395 Milliarden Dollar sei der Musk-Konzern aktuell der mit Abstand am höchsten gehandelte Autohersteller weltweit.Grundsätzlich gelte weiterhin: Nur wenige Unternehmen auf der Welt hätten diese Innovationsgeschwindigkeit wie Tesla. Jedoch sei Tesla mit einem Börsenwert von aktuell 417 Milliarden Dollar sehr sportlich bewertet. Tesla sei seit März laufende Empfehlung des "Aktionär" gewesen. Vor Kurzem sei die Aktie unter den Stoppkurs von 300 Euro gefallen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: