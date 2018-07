Kursziel

Tesla-Aktie

(USD) Rating

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 195 Sell Goldman Sachs David Tamberrino 30.07.2018 411 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 26.07.2018 179 Hold Morningstar - 23.07.2018 180 Underweight J.P. Morgan Securities Ryan Brinkman 20.07.2018 - Underperform Needham Rajvindra Gill 19.07.2018 180 Underperform BofA Merrill Lynch Research John Murphy 11.07.2018 280 Sector Perform RBC Capital Markets Joseph Spak 08.07.2018 210 Underweight Barclays Brian A. Johnson 06.07.2018 450 Buy Instinet Romit Shah 04.07.2018 265 Market perform Bernstein Research Toni Sacconaghi 03.07.2018 450 Buy Nomura Romit Shah 03.07.2018 270 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 03.07.2018 - Sector weight KeyBanc Capital Markets Brad Erickson 02.07.2018 500 Buy Berenberg Alexander Haissl 27.06.2018 - Perform Oppenheimer - 21.06.2018 93 Sell Vertical Group Gordon Johnson 14.06.2018 291 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 07.06.2018 369 Overweight Piper Jaffray Alexander Potter 07.06.2018 313 Neutral Citigroup Itay Michaeli 06.06.2018 444 Buy Argus Research Bill Selesky 05.06.2018

Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 290,17 -2,36% (30.07.2018)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (31.07.2018/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor Quartalszahlen zu? 500 oder 93 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 01. August 2018 die Zahlen für das zweite Quartal 2018 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Privatbank Berenberg, Alexander Haissl, in einer Aktienanalyse vom 27.06.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das Kursziel von 500,00 und das "buy"-Votum nach einem Besuch der Batterienfabrik (Gigafactory) des Elektroauto-Herstellers in Nevada bestätigt. Haissl habe jetzt mehr Klarheit darüber, wie Tesla die jüngsten Engpässe angegangen sei. Seine Zuversicht sei gestiegen.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von der Vertical Group und liegt bei 93,00 Euro. Gordon Johnson, Aktienanalyst der Vertical Group, hat in einer Aktienanalyse vom 14.06.2018 sein Kursziel von 99,00 auf 93,00 USD gesenkt und das Votum bei "sell" belassen. Angesichts der geschätzten Stornierungsrate bei Model 3-Bestellungen dürften bis Mitte April nur noch Order über 197.000 Fahrzeuge vorgelegen haben. Entweder hätten die Stornierungen nach der anfänglichen Euphorie bis Ende April 2016 eine Spitze erreicht oder Neureservierungen seien fast komplett verschwunden. Johnson glaube, dass Elon Musk eine ganze Reihe von Einmaleffekten nutzen werde, um in Q3 und Q4 die Profitabilität zu erreichen. Die Profitabilität werde vor allem davon abhängen, inwieweit Tesla es schaffe, eine Rekordanzahl von Gutschriften für emissionsfreie Fahrzeugen zu verkaufen. Für Tesla könnte dies zu einer Herausforderung werden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:248,31 Euro +0,09% (31.07.2018, 08:27)Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:246,35 Euro -4,83% (30.07.2018)