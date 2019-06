Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 182,12 -1,64% (03.06.2019, 16:01)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Joseph Osha von JMP Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Joseph Osha vom Investmenthaus JMP Securities weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Nach einer Testfahrt mit dem AUDI e-tron sprechen die Analysten von JMP Securities von einem beeindruckenden Erlebnis. Volkswagen sei aber erst spät in den Elektroautomarkt eingestiegen. Der e-tron sei schwer und vor EV-Verhältnisse langsam. Die geringe Reichweite und Performance dürften das Absatzpotenzial dieser Version einschränken.Im Hinblick auf Tesla Inc. ist Analyst Joseph Osha der Auffassung, dass das Q2-Ziel, 90.500 Einheiten auszuliefern, auf Basis erster Daten wohl sicher sei.Die Aktienanalysten von JMP Securities bekräftigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "outperform" sowie das Kursziel von 369,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:164,16 Euro -2,34% (03.06.2019, 15:42)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:162,32 Euro -2,09% (03.06.2019, 16:01)