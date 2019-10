Kursziel

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 300,00 Buy Jefferies & Co Philippe Houchois 15.10.2019 356,00 Outperform Oppenheimer Colin Rusch 15.10.2019 220,00 Neutral Wedbush Securities Daniel Ives 09.10.2019 191,00 Sell Citigroup Itay Michaeli 07.10.2019 195,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 07.10.2019 189,00 Underperform Credit Suisse Dan Levy 04.10.2019 - Market perform JMP Securities Joseph Osha 04.10.2019 - Underperform Needham & Co Laura Martin 04.10.2019 200,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 03.10.2019 190,00 Underperform RBC Capital Markets Joseph Spak 02.10.2019 230,00 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 02.10.2019 245,00 Hold Deutsche Bank Emmanuel Rosner 01.10.2019 140,00 Underperform Cowen and Company Jeffrey Osborne 01.10.2019 324,00 Buy China Renaissance Carson Ng 27.09.2019 386,00 Overweight Piper Jaffray Alexander Potter 26.09.2019 - Market perform Sanford C. Bernstein & Co Toni Sacconaghi 24.09.2019

Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

254,23 USD +0,29% (22.10.2019, 17:07)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (22.10.2019/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 386 oder 140 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 23. Oktober 2019 die Zahlen für das dritte Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Piper Jaffray, Alexander Potter, in einer Aktienanalyse vom 26.09.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das Kursziel von 386,00 USD und das "overweight"-Votum bestätigt. Auf Basis der Zulassungsdaten in China zeige sich der Analyst zuversichtlicher, dass Tesla Inc. im dortigen Markt Erfolg haben könne. Die Fahrzeuge von Tesla würden zu den Elektroautos gehören, die aktuell von chinesischen Kunden bevorzugt würden. Im Juli und August seien die China-Lieferungen im Jahresvergleich um 175% gestiegen.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von Cowen and Company. Analyst Jeffrey Osborne hat in einer Aktienanalyse vom 01.10.2019 sein Votum bei "underperform" belassen. Das Kursziel von 140,00 USD wurde bestätigt. Osborne sei der Auffassung, dass im Hinblick auf die Q3-Auslieferungszahlen von Tesla Inc. ein asymmetrisches Risiko herrsche. Selbst bei einem leichten Übertreffen der Markterwartungen könnte der Einfluss auf den Aktienkurs moderat bleiben, da Anleger abwarten würden, um zu sehen, ob Qualität und Profitabilität gleichzeitig möglich seien.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:227,60 EUR -0,70% (22.10.2019, 16:50)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:227,40 EUR +0,24% (22.10.2019, 17:21)