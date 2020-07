Kursziel

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 1.250,00 Neutral Wedbush Securities Daniel Ives 21.07.2020 984,00 Neutral Robert W. Baird Ben Kallo 17.07.2020 450,00 Sell Citigroup Itay Michaeli 16.07.2020 1.400,00 Neutral Credit Suisse Dan Levy 16.07.2020 2.322,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 14.07.2020 490,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 14.07.2020 750,00 Neutral Roth Capital Craig Irwin 13.07.2020 740,00 Underweight Morgan Stanley Adam Jonas 07.07.2020 300,00 Underweight Barclays Brian Johnson 07.07.2020 1.300,00 Neutral Goldman Sachs Mark Delaney 07.07.2020 295,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 06.07.2020 1.500,00 Outperform JMP Securities Joseph Osha 06.07.2020 500,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 03.07.2020 968,00 Outperform Oppenheimer Colin Rusch 30.06.2020 800,00 Neutral UBS Patrick Hummel 29.06.2020 500,00 Market perform Sanford C. Bernstein & Co Toni Sacconaghi 29.06.2020 900,00 Hold Deutsche Bank Emmanuel Rosner 26.06.2020 - Underperform RBC Capital Markets Joseph Spak 26.06.2020 1.200,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 17.06.2020 87,00 Sell GLJ Research Gordon Johnson 27.05.2020

Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.612,39 USD -1,86% (21.07.2020, 16:41)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (21.07.2020/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 2.322,00 oder 87,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 22.07.2020 die Zahlen für das zweite Quartal 2020 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Piper Sandler, Alexander Potter, in einer Analyse vom 14.07.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Rating "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde von 939,00 auf 2.322,00 USD erhöht. Tesla sei das "konsequenteste Unternehmen im Mobilitätsökosystem", und es sei unwahrscheinlich, dass sich dies in den nächsten zehn Jahren ändere. Infolgedessen empfehle der Analyst den Verkauf der Aktien trotz der Rally von 260% seit Jahresbeginn nicht. Sein erhöhtes Kursziel spiegle schneller als erwartete Aktiengewinne und eine Analyse der Softwaremöglichkeiten von Tesla wider. Es sei schwer zu sehen, wie Konkurrenten aufholen könnten, so Potter.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von GLJ Research. Analyst Gordon Johnson hat in einer Aktienanalyse vom 27.05.2020 sein Votum bei "sell" belassen. Das Kursziel laute nach wie vor 87,00 USD. Tesla habe die US-Preise für seine gesamte Palette von Elektrofahrzeugen mit Ausnahme des Modells Y "gesenkt", so der Analyst. Er berichte, dass Tesla auch "unerwartet" den Preis seiner importierten Modelle S und X in China und Modell X in Japan gesenkt habe. Das "Mitternacht-Preismassaker" hebe Teslas "großes" Nachfrageproblem hervor, und Johnson glaube, dass die "Hyperwachstums"-Geschichte von Tesla "endlich eindeutig zum Erliegen kommen wird", da sein Anteil in China und Europa sinke und seine Verkäufe in den USA weit hinter den Erwartungen zurückbleiben würden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.414,20 EUR -1,41% (21.07.2020, 16:56)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.404,00 EUR +7,31% (21.07.2020, 16:41)