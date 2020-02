XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

812,20 EUR +23,30% (04.02.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

887,06 USD +0,37% (04.02.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.In schwindelerregende Höhen habe sich die Tesla-Aktie geschraubt. Sei das Papier des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen am Vortag bereits um 20% nach oben geschnellt, so sei sie am Dienstag in der Spitze nochmals um mehr als 20% auf gut 968,99 USD nach oben geschossen. Die runde Marke von 1.000 USD sei damit bereits zum Greifen nah gewesen. Zum Handelsende habe die Tesla-Aktie aber Federn lassen müssen.Händler hätten die Kursrallywie schon am Vortag mit einem sog. Short-Squeeze begründet: Anleger, die mit leerverkauften Aktien auf einen fallenden Kurs gesetzt hätten, müssten angesichts eines steigenden Kurses diese Aktien am Markt zurückkaufen. Andernfalls würden ihnen Verluste drohen. Einem auf solche Geschäfte spezialisierten Analysten zufolge sei aktuell fast jede fünfte Tesla-Aktie an der Börse leerverkauft.Tesla sei eine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Investierte Anleger sollten den Stopp sukzessive nachziehen oder über Teilgewinnmitnahmen nachdenken, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:802,10 EUR +13,97% (04.02.2020, 21:59)