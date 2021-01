London Stock Exchange-Aktienkurs Tesco-Aktie:

2,41 GBP -0,16% (19.01.2021, 11:36)



ISIN Tesco-Aktie:

GB0008847096



WKN Tesco-Aktie:

852647



Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TCO



London Domestic Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TSCO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TSCDF



Kurzprofil Tesco plc.:



Tesco (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) ist der größte britische Handelskonzern. Die Produktpalette von Tesco umfasst Lebensmittel, Haushaltswaren, Babyartikel, Bücher, Elektroprodukte, Elektronikartikel, Blumen wie auch CDs, Videos, DVDs und Computerspiele. Zudem bietet Tesco Darlehen und Versicherungen an, die primär über das Internet beantragt werden können, und betreibt ein eigenes Tankstellennetz. Tesco betreibt weltweit insgesamt über 6.000 Filialen in zwölf Ländern. (19.01.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der britischen Supermarktkette Tesco plc. (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF).Die Umsatzzahlen für das dritte Quartal (Q3; flächenbereinigt: +5,7% y/y; Analysten- Prognose: +5,6% y/y) 2020/21 (28.11.) und für das Weihnachtsgeschäft (sechs Wochen bis zum 09.01.; flächenbereinigt: +5,4% y/y; Analysten-Prognose: +5,2% y/y) hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Treiber sei dabei Großbritannien mit einem flächenbereinigten Wachstum in Q3 von 6,7% y/y und im Weihnachtsgeschäft von 8,1% y/y gewesen. Tesco erwarte durch die Covid-19-Pandemie nun höhere Zusatzkosten in Großbritannien (810 (zuvor: 725) Mio. GBP).Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 (28.02.) sei jedoch bestätigt worden (u.a. operatives Ergebnis der Einzelhandelsaktivitäten mind. auf dem Vorjahresniveau). Der Analyst halte ihn für erreichbar. Seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2020/21 (u.a. EPS berichtet: 11,28 (alt: 11,59) GBp; bereinigt: 11,89 (alt: 12,20) GBp) und 2021/22 (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 14,55 (alt: 14,01) GBp) passe er an. Den operativen Verbesserungen auf dem Heimatmarkt stünden weiterhin v.a. der hohe Wettbewerbsdruck auf dem Heimatmarkt, die Risiken durch Covid-19 (u.a. hohe Zusatzkosten) sowie die schwache operative Entwicklung bei der Tesco Bank gegenüber.Auf Basis des DCF-Modells (angepasste Prognosen, niedrigeres Beta, aktualisierter Bewertungszeitraum) hat Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 2,50 (alt: 2,30) GBP ermittelt und bewertet die Tesco-Aktie bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 19.01.2021)