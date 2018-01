London Stock Exchange-Aktienkurs Tesco-Aktie:

Kurzprofil Tesco plc.:



Tesco (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) ist der größte britische Handelskonzern. Die Produktpalette von Tesco umfasst Lebensmittel, Haushaltswaren, Babyartikel, Bücher, Elektroprodukte, Elektronikartikel, Blumen wie auch CDs, Videos, DVDs und Computerspiele. Zudem bietet Tesco Darlehen und Versicherungen an, die primär über das Internet beantragt werden können, und betreibt ein eigenes Tankstellennetz. Tesco betreibt weltweit insgesamt über 6.000 Filialen in zwölf Ländern. (16.01.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesco-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der britischen Supermarktkette Tesco plc. (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF).Der Konzern habe in Q3 2017/18 (26.11.) eine Umsatzsteigerung (berichtet) von 1,8% y/y (Analystenerwartung: +1,9% y/y) verzeichnet. Auf flächenbereinigter Basis (lfl.) seien die Erwartungen verfehlt worden (+0,9% y/y; Analystenerwartung: +1,2% y/y; Marktkonsens: +1,5% y/y). Neben einer anhaltend hohen Wettbewerbsintensität hätten Umsatzausfälle bei Tabakprodukten (Lieferengpässe) die Entwicklung belastet. Im Weihnachtsgeschäft 2017/18 (06.01.) habe Tesco einen Umsatzanstieg von 1,8% y/y (lfl.: +0,1% y/y) erzielt. Insgesamt habe die stark rückläufige Entwicklung in Asien enttäuscht.Für 2017/18 (28.02.) habe den Konzern keinen konkreten Ausblick gegeben, habe aber die Mittelfristziele bestätigt (operative Marge: 3,5% bis 4,0%; 2016/17: 2,6%). Kritisch sehe Cherdron die abgeschwächte Wachstumsdynamik im Weihnachtsgeschäft ggü. Q3.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, sieht ein Abwärtspotenzial für die Tesco-Aktie und verleiht dem Titel bei unveränderten Prognosen weiterhin das Rating "verkaufen". Das Kursziel werde bei 1,65 GBP belassen. (Analyse vom 16.01.2018)Börse Stuttgart-Aktienkurs Tesco-Aktie:2,356 EUR +1,64% (16.01.2018, 10:19)