NYSE-Aktienkurs Teradata-Aktie:

53,36 EUR +33,80% (22.04.2021, 16:42)



ISIN Teradata-Aktie:

US88076W1036



WKN Teradata-Aktie: A0M0ZR

A0M0ZR



Ticker-Symbol Teradata-Aktie: 3T4

3T4



NYSE-Symbol Teradata-Aktie: TDC

TDC



Kurzprofil Teradata:



Teradata (ISIN: US88076W1036, WKN: A0M0ZR, Ticker-Symbol: 3T4, NYSE-Symbol: TDC) mit Sitz in San Diego, Kalifornien, ist ein Anbieter von datenbank- und analysebezogener Software, Produkten und Dienstleistungen. Teradata ist in Nord- und Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien tätig. (22.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teradata-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Teradata (ISIN: US88076W1036, WKN: A0M0ZR, Ticker-Symbol: 3T4, NYSE-Symbol: TDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die vorläufigen Zahlen von Teradata hätten die Analystenprognosen pulverisiert. Vorbörslich habe die Aktie bei 51 USD notiert. Die Analysten seien hier sofort aufgesprungen. Der Experte von "Der Aktionär" würde aber vor einem Einstieg eine Beruhigung, vielleicht in den Bereich von 45 USD, abwarten, weil der Wert zuletzt extrem gut gelaufen sei. Anleger können die Teradata-Aktie auf die Watchlist legen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Teradata-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Teradata-Aktie:44,00 EUR +32,53% (22.04.2021, 16:37)