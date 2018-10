Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (10.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Wenns nicht laufe, komme Pech dazu und bei Tencent laufe es ganz und gar nicht. Der Titel leide massiv unter der unklaren Rechtslage für Online-Games in China. Als wäre das nicht genug, hätten nun einige Smartphone-Anbieter die Video-App einer Tencent-Beteiligung aus ihrem Angebot gestrichen.Wie chinesische Medien berichten würden, sei Douyu aus den App-Stores einiger Smartphone-Hersteller gekickt worden, darunter bei Apple. Tencent habe seit 2016 in mehreren Finanzierungsrunden Hunderte Millionen Dollar in Douyu investiert und die App damit zu einem Unicorn (= Firmenwert pre IPO von mind. 1 Milliarde Dollar) hochgepimpt. Zuletzt hätten Gerüchte die Runde gemacht, Douyu peile einen Börsengang in New York an. Ein solches IPO würde bei Tencent kräftig die Kassen klingeln lassen.Tencent sei nach Facebook der weltweit zweitgrößte Social Media-Anbieter, der mit Abstand führende Entwickler von Online-Games mit Ablegern bei Künstlicher Intelligenz, dem E-Commerce und der Cloud. Kurzum: Tencent sei klasse! Der Haken: Die Tencent-Aktie laufe derzeit nicht (wie sämtliche China-Tech-Werte) und verliere am Mittwoch weiter an Boden. Kurzfristig biete sich aus charttechnischer Sicht ein Einstieg auf Höhe der Unterstützung bei 30 Euro an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: