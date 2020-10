Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

58,01 EUR +0,57% (01.10.2020, 18:20)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

511,50 HKD +1,19% (30.09.2020)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (01.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Meinung von Lars Friedrich von "Der Aktionär" bleibt die Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) ein China-Tech-Basisinvestment.Anlegern, die an chinesische Suchmaschinen denken würden, komme normalerweise höchstens BAIDU in den Kopf. Doch Tencent verleibe sich nicht den Big-Tech-Konkurrenten ein, sondern ein anderes Unternehmen - das damit von der Börse verschwinden werde. Das untermauere einmal mehr Tencents ehrgeizige Ambitionen.Für rund 1,18 Milliarden Dollar werde Tencent alle Sogou -Anteile von Sogous Muttergesellschaft Sohu.com Limited übernehmen. Tencent werde das chinesische Unternehmen dann von der Börse nehmen. Pro Aktie würden 9 Dollar gezahlt. Das Geschäft solle im vierten Quartal abgeschlossen werden.Überraschend komme die Nachricht nicht. Tencent habe bereits im August sein Angebot für Sogou abgegeben. Außerdem habe der Konzern ein Auge auf den größten chinesischen Gaming-Streamingdienst Huya geworfen. Alibaba , Tencent und JD.com ( ISIN US47215P1066 WKN A112ST ) besonders auffällig. Tencent greife mit der Übernahme nicht nur BAIDU an, sondern werde mit der Transaktion auch versuchen, Synergien im eigenen Tech-Universum zu heben und generell die eigene Position gegenüber der Konkurrenz zu stärken. Die Übernahme sei für Big-Tech-Verhältnisse aber überschaubar. Insofern dürfte der Aktienkurs dadurch kurzfristig kaum nennenswert bewegt werden.Tencent bleibt ein China-Tech-Basisinvestment, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link