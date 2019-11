Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

37,88 EUR +0,01% (11.11.2019, 17:04)



Hong Kong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

323,00 HKD -1,28% (11.11.2019)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (11.11.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von Analyst Piyush Mubayi von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse bestätigt der Analyst Piyush Mubayi von Goldman Sachs seine Empfehlung die Aktien von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) zu kaufen.Die Analysten von Goldman Sachs schätzen, dass Tencent Holdings Ltd. den Umsatz in Q3 im Jahresvergleich um 21,7% auf 98,1 Mrd. RMB gesteigert hat. Gegenüber den ersten beiden Quartalen wäre das eine größere Steigerung.Die Einnahmen mit Onlinespielen, Onlinewerbung, Fintech sowie Business Services sollten zu den tragenden Säulen des Wachstums in Q3 gezählt haben, so die Einschätzung des Analysten Piyush Mubayi.In ihrer Tencent-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Goldman Sachs ihr "buy"-Rating und heben das Kursziel von 412,00 auf 424,00 HKD an.Börsenplätze Tencent-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Tencent-Aktie:37,81 EUR +0,17% (11.11.2019, 17:03)