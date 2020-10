Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (12.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Als weltweit größter Publisher von Online-Games zähle Tencent zu den offensichtlichen Profiteuren der Corona-Pandemie. Seit Juli strapaziere dennoch eine Konsolidierung die Geduld der Anleger. Mit der Langeweile könnte es kurzfristig aber vorbei sein. Alles was fehle, sei ein Funke...Um die Situation bei Tencent richtig einschätzen zu können, biete sich der Chart der Heimatbörse in Hongkong an. Nach dem Crash-Tief im März sei der Kurs stark angestiegen - getrieben von Lockdown und Quarantäne und damit verbunden einem Run der gelangweilten Chinesen auf Computer-Games.Das Plus bis Anfang Juli habe 73 Prozent erreicht, dann sei Schluss gewesen. Im Chart erkenne man sehr deutlich die Seitwärtsbewegung in einem Kursband von 564 Hongkong-Dollar auf der Oberseite und 500 Hongkong-Dollar auf der Unterseite.Donald Trumps Verbal-Attacken hätten zuletzt immer wieder dazu geführt, dass Tencent die Hochs zwar angelaufen sei - 3x seit Juli - doch jedes Mal mit einem Ausbruch gescheitert sei.Trump habe zuletzt gedroht, Tencents soziale Plattform WeChat und den Bezahldienst Tencent Pay in den USA zu verbieten, Anleger hätten sich zudem gesorgt, dass auch die Gaming-Kooperationen der Chinesen von einem solchen Dekret betroffen sein könnten.Mit Joe Biden als Präsident, so die Hoffnung der Börse, könnte der Druck auf chinesische Firmen sinken.Tencent gehört für Anleger jetzt auf die Beobachtungsliste, so Martin Weiß von "Der Aktionär". Klappe der Break über 564 Hongkong-Dollar, dürften schnell Kurse um 600 Hongkong-Dollar und darüber erreicht werden. Auf der Unterseite habe sich die Marke bei 500 Hongkong-Dollar als absolut stabil herausgestellt. (Analyse vom 12.10.2020)