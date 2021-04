Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

68,89 EUR +2,45% (16.04.2021, 14:05)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

632,00 HKD +1,94% (16.04.2021)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (16.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.Der Kurs der Tencent-Aktie hänge in einer Korrekturphase. Die Situation rund um das Unternehmen sei angespannt, weil die chinesischen Behörden den Druck auf die Plattform-Unternehmen im Land erhöht hätten. Trotzdem habe Tencent heute mit seinen Anleihen mehrere Milliarden US-Dollar eingesammelt. Dafür habe der chinesische Gigant seinen Investoren zumindest etwas mehr bieten müssen als ein Rivale.4,15 Mrd. USD habe Tencent insgesamt eingenommen. 10- bis 40-jährige Anleihen seien ausgegeben worden. Die Nachfrage solle das Angebot um ein Vielfaches übertroffen haben, berichte Reuters unter Berufung auf Insider. Den Preis habe Tencent wohl schließlich um 25 bis 35 Basispunkte niedriger als geplant ansetzen können. Für die Zehnjährigen solle Tencent 130 Basispunkte (entspreche 1,3%) über dem Preis von US-Schatzanleihen zahlen. Alibaba habe für eine ähnliche Finanzierung im Februar 35 bis 50 Basispunkte weniger als Tencent hinblättern müssen.Tencent sei als das chinesische Schwergewicht im Gaming- und Social-Plattform-Sektor mit zahlreichen Beteiligungen grundsätzlich stabil und langfristig aussichtsreich aufgestellt. Der Chart der Tencent-Aktie mache im Vergleich zu Alibaba immer noch einen relativ starken Eindruck. Anleger dürften angesichts des anhaltenden Regulierungsdrucks aber weiter Geduld brauchen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2021)Börsenplätze Tencent-Aktie: