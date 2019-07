Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (10.07.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Bei Tencent laufe es wieder. Die chinesische Gaming-Aktie habe im laufenden Jahr rund 14% zulegen können, nachdem der Lizenzvergabestopp aufgelöst wordne sei. Verglichen mit dem Hongkonger Leitindex HKEX outperforme die Tencent-Aktie wieder und die Chancen stünden gut, dass diese Outperformance anhalte. Denn neue Daten von SensorTower würden zeigen, dass die Umsätze mit Mobile-Games im Juni weiter gewachsen seien. Im Juni sei ein Wachstum von rund 9% erzielt worden. Die Marktforscher würden zudem glauben, dass sich das Wachstum im zweiten Halbjahr sogar beschleunige.Ein stärkeres Wachstum im Mobile-Bereich sollte der Tencent-Aktie zu steigenden Kursen verhelfen. Die Marke von 400 HKD (Hongkong-Dollar) sollte dann leicht zu knacken sein. Abseits davon glänze der Tech-Gigant mit starken Wachstum in den Bereichen Fintech und Business Services. Hier schlummere langfristiges Kurspotenzial. Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:40,80 EUR +2,13% (10.07.2019, 15:32)