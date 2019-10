Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tencent-Aktie:



Stuttgart-Aktienkurs Tencent-Aktie:

38,08 EUR -0,27% (16.10.2019, 14:00)



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

38,31 EUR +0,37% (16.10.2019, 14:22)



Hong Kong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

331,00 HKD +0,67% (16.10.2019)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (16.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Glaube man den Zahlen, sollte Tencent in Q3 bei den Gaming-Umsätzen ordentlich zulegen dürfen. Die weltweiten Mobile-Umsätze legen zu und der Internet-Gigant verfüge über die beiden umsatzstärksten Smartphone-Spiele in China - und das sei noch nicht alles.Angetrieben von Mobile-Games seien die App-Umsätze in Q3 erneut deutlich gestiegen. Laut Daten von SensorTower seien die weltweiten Erlöse im AppStore und PlayStore um 23 Prozent angewachsen. Auch der chinesische Markt sei wieder zurück, nachdem die Regierung wieder Spielelizenzen vergebe. Die Umsätze in China hätten um 27 Prozent angezogen.In China habe dabei aktuell ein Konzern die Nase vorn - Tencent. Tencent habe mit "Peacekeeper Elite" und "Honour of Kings" in der Goldenen Woche nach dem Nationalfeiertag gleich zwei der umsatzstärksten Spiele auf dem Markt. In den Top-Ten seien es sogar fünf Tencent-Spiele.Des Weiteren sorge derzeit "Brawl Stars" der Tencent-Tochter Supercell für Wirbel. Analysten würden dank des Erfolgsspiels mit einem Umsatzzuwachs bei den Finnen von über 30 Prozent rechnen.Und aufgemerkt: Der Erfolg von "Call of Duty: Mobile" sei hier größtenteils noch nicht mit eingerechnet, da das Spiel in China noch auf seine Freigabe warte. Der nächste Impulsgeber stehe also schon bereit.DER AKTIONÄR bleibe angesichts der starken Mobile-Aufstellung bullish für Tencent. Immerhin erlöse Tencent rund 33 Prozent seiner Umsätze durch Gaming - und da sei die Werbung der Mobile-Games noch nicht enthalten. Verbessere sich der Markt, sollte dies entsprechende Auswirkungen haben.Zudem sei die Tencent-Aktie aktuell historisch günstig bewertet und weise eine spannende Dreiecksformation auf. Die typischen China-Risiken würden bleiben - die Chancen aber würden überwiegen.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät, bei der Tencent-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 16.10.2019)