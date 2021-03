Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (01.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.Nach dem Börsengang des TikTok-Konkurrenten Kuaishou habe DER AKTIONÄR jüngst bereits über eine weitere Beteiligung von Tencent berichtet, die demnächst ein IPO im Umfang von mehreren Milliarden Dollar anstreben könnte. Vorher komme aber offenbar erst mal das Uber für Lastkraftwagen an die Börse. Diverse Top-Investoren, darunter Tencent, seien schon jetzt dabei.Insidern zufolge habe Full Truck Alliance in den USA sein IPO beantragt. Das Start-up solle Einnahmen von 1 bis 2 Mrd. Dollar anpeilen und bei der jüngsten Investorenrunde mit 12 Mrd. Dollar bewertet worden sein. Bei der chinesischen Online-Plattform für Lkw-Ladungen gehe es unter anderem darum, freie Kapazitäten zu vermieten. Mehrere Millionen Fahrer seien bereits registriert. Im vergangenen Jahr sei aufgrund des erhöhten Versandaufkommens in der Pandemie ein kleiner Gewinn erzielt worden, berichte "Bloomberg" unter Berufung auf Insider.Zu den Investoren bei Full Truck Alliance (in China bekannt als Manbang) würden u.a. Tencent, Softbank, CapitalG (Alphabet), Fidelity International, Permira (Teamviewer) und Yunfeng Capital, der Investmentfonds von Alibaba-Gründer Jack Ma zählen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: