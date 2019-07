Anleger, denen der Titel zu spekulativ erscheint, können auf den Social-Media-Riesen setzen, so Martin Weiss von "Der Aktionär". Netter Nebeneffekt: Tencent halte auch Anteile an Huya. (Analyse vom 09.07.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (09.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.E-Sports sei ein lukratives Geschäft und die Übertragung der Games auf Live-Plattformen locke Millionen vor allem junger Zuschauer an. Tencent nutze die Euphorie, um Douyu an die US-Börse zu bringen. Es gebe aber einen weiteren Grund, optimistisch für das Tech-IPO zu sein.Mit dem Börsengang wolle Douyu bis zu 944 Millionen Dollar am amerikanischen Kapitalmarkt aufnehmen. Ursprünglich habe der Betreiber der Game-Streaming-Plattform die Aktien in Hongkong listen wollen, habe es sich dann jedoch anders überlegt.Youtu biete 44,9 Millionen neue Aktien (ADRs) sowie weitere 22,5 Millionen Aktien aus Altbesitz in einer Spanne zwischen 11,50 bis 14,00 Dollar zum Verkauf an. Selbst am unteren Ende der Bookbuildingspanne betrage der Erlös 775 Millionen Dollar und damit weit mehr, als die ursprünglich von Branchenexperten erwarteten 600 bis 700 Millionen Dollar.Gehe das IPO zu 14 Dollar durch, ergebe sich ein Verkaufserlös von 943,6 Millionen Dollar. Wie hoch stünden die Chancen für ein erfolgreiches Börsendebüt? Nach Ansicht des "Aktionär" nicht schlecht.Die optimistische Einschätzung beruhe auf zwei Faktoren: 1) Douyu sei im ersten Quartal 2019 in die Gewinnzone gesprungen und 2) mit Huya sei bereits ein vergleichbares Unternehmen gelistet.Huyas Plattform ermögliche es den Nutzern, anderen Nutzern beim Zocken von Online-Games zuzuschauen. Ende 2018 habe das Unternehmen mehr als 110 Millionen Nutzer gezählt, die die Platform zumindest einmal im Monat besucht hätten. Für das laufende Geschäftsjahr würden Analysten mit einem Umsatzanstieg von 60 Prozent und einem Zuwachs beim EPS von 30 Prozent rechnen.Woran sich viele Anleger gerne erinnern dürften: Nach dem IPO im Mai 2018 habe sich die Huya-Aktie binnen wenigen Tagen im Wert mehr als verdreifacht. Aktuell notiere das Papier bei 25 Dollar und damit 55 Prozent über der Erstnotiz.Douyu bringe alles mit, um einen erfolgreichen Einstand an der Börse zu feiern: Das Unternehmen operiere in einer Zukunftsbranche, wisse mit Tencent (40 Prozent Anteil) einen kapitalstarken Partner im Rücken und erwirtschafte Gewinne.