Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

66,80 EUR +0,75% (03.05.2021, 16:25)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

624,50 HKD +0,24% (03.05.2021)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (03.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.Große Tech-Konzerne seien bekanntlich oft wenig zimperlich, wenn es um die Privatsphäre von Nutzern ihrer Dienste gehe. Die Internet-Behörde in China schiebe nun dem Treiben der dortigen Unternehmen an einigen Stellen einen Riegel vor. Tencent und Co bleibe kaum Zeit, um zu reagieren - ein weiterer Dämpfer für die Aktienkurse.33 Software-Anwendungen, darunter Kartennavigationsdienste von BAIDU und Tencent, würden laut Cyberspace Administration of China bestehende Vorschriften verletzen. Häufig gehe es dabei um das Sammeln von Nutzerdaten, die nicht für die Dienste benötigt würden. Die Betreiber müssten ihre Apps innerhalb von zehn Werktagen anpassen, sonst würden sie bestraft.Die Angelegenheit sei Teil eines umfassenden Durchgreifens der Behörden gegen chinesische Internet-Konzerne. Big-Tech-Konzerne würden erfahrungsgemäß im Zweifel erst einmal alles sammeln, was sie in die Finger bekommen könnten. Wirklich wichtig fürs Geschäft von Tencent und BAIDU dürften die Daten nicht sein. Das Eingreifen der Behörden sei aus Bürgersicht durchaus positiv zu werten. Technisch sollte es kein Problem sein, die Apps schnell zu modifizieren. Kurzfristig orientierte Anleger müssten derzeit trotzdem ständig mit Dämpfern rechnen. Jede Nachricht über neue Strafen und Vorschriften drücke auf die Stimmung. Für langfristige Anleger sei die Korrekturphase bei guten Internet-Unternehmen aus China aber eine Einstiegsgelegenheit, da die Geschäftsaussichten weiter vielversprechend seien, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BAIDU.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link