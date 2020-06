Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

49,985 EUR -1,22% (03.06.2020, 11:28)



Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

49,70 EUR -1,35% (03.06.2020, 11:13)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (03.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Der chinesische Konzern wolle in die westlichen Märkte. Deswegen kaufe Tencent mehrere europäische Spieleentwickler mit auffällig brutalen Spielen im Portfolio. Zuletzt habe sich der Konzern für 260 Mrd. USD eine Mehrheitsbeteiligung bei Bohemia Interactive aus Tschechien gesichert. Mit der Beteiligung bei den Tschechen bekomme Tencent Zugriff auf Spiele, die so in China nicht veröffentlicht werden dürften. "DayZ" und "ArmA" seien blutige Games, die teils auch Drogen thematisieren würden. Zuvor habe der Tech-Riese für 201 Mio. USD Funcom aus Finnland übernommen - mit Spielen aus dem "Conan-der-Barbar"-Universum.Sogar in eine deutsche Videospielschmiede investiere Tencent. Der Konzern besitze eine Minderheitsbeteiligung beim Berliner Entwicklerstudio Yager. Durch diese Investitionen schließ der Mobile-Game-Primus konsequent seine Angebotslücken bei PC- und Konsolenspielen mit Themen für das westliche Publikum.Tencent bleibe nichts Anderes übrig, als in Entwickler im Ausland zu investieren: Der Heimatmarkt sei mit 1,2 Mrd. Kunden gesättigt und Spiele mit westlichen Wertevorstellungen seien den Chinesen oft fremd. Bislang mache das internationale Game-Geschäft auch nur 23% der Jahresumsätze aus. Das sollten in naher Zukunft jedoch 50% sein. Über die Zukäufe könne das durchaus gelingen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: