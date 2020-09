Börsenplätze Tencent-Aktie:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (23.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Er hätte es nicht tun müssen. Trotzdem habe der US-Konzern Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552) seine Mitarbeiter weltweit aufgefordert, die Tencent-Allzweck-App WeChat von allen Dienst-Smartphones zu löschen. Wer der Anweisung bis zum Ende der Woche nicht nachkomme, solle vom Firmennetzwerk ausgeschlossen werden. Der Kurs der Tencent-Aktie sei heute trotz der Nachricht mehr als ein Prozent im Plus.Wie viele Chevron-Mitarbeiter WeChat überhaupt nutzen würden, sei unbekannt. Die Folgen dürften für Tencent aber überschaubar sein: Weltweit habe WeChat mehr als 1,2 Milliarden User, davon nur 19 Millionen in den USA.US-Präsident Donald Trump habe WeChat per Dekret verbieten wollen, weil die App die nationale Sicherheit gefährde. Eine Richterin habe den Bann jedoch vorerst gestoppt. Das Handelsministerium habe angekündigt, Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen.Da die Querelen in den USA auf die Entwicklung von Tencent bislang kaum Auswirkungen haben, können Anleger die Angelegenheit gelassen sehen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Tencent sei einer der führenden chinesischen Tech-Konzerne, klar auf Wachstumskurs und bleibe daher eine AKTIONÄR-Kaufempfehlung. (Analyse vom 23.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link