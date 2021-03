Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

66,50 EUR -2,92% (24.03.2021, 15:46)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

623,50 HKD -0,80% (24.03.2021)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (24.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.Tencent habe Quartalszahlen geliefert und die Erwartungen am Markt deutlich übertroffen. Trotz zunehmenden Drucks seitens der Regierung habe der chinesische Internet-Gigant im vierten Quartal seine Umsätze deutlich steigern können. Die Geschäftsführung aüßere sich aber nicht über den erhöhten Regulierungsdruck durch die chinesische Regierung. Nach starken Zahlen bleibe daher für Anleger ein gemischtes Gefühl und die Tencent-Aktie komme weiterhin nicht vom Fleck.Anfang März sei Tencent mit einer Strafe i.H.v. 500.000 Yuan (rund 65.800 Euro) belegt worden, da bei Akquisitionen nicht das vorherige Einverständnis der Behörden eingeholt worden sei. Sicherlich nur ein erster Schuss vor den Bug.Investoren würden angesichts des spürbar höheren Drucks seitens der Regulierer vorsichtig bleiben. Die wichtige Gaming-Sparte, die 65% der Bruttogewinne liefere, dürfte davon aber nicht betroffen sein. Hier habe die chinesische Regierung bereits in den vergangenen Jahren eingegriffen. Anleger sollten sich daher an dieser Stelle nicht von Tencent-Aktien trennen., so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: