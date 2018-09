Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tencent-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Tencent

(HKD) Rating

Tencent Firma Aktienanalyst Datum 460,00 Buy CLSA Elinor Leung 20.08.2018 428,00 Buy DBS Vickers Securities Tsz Wang Tam 20.08.2018 449,00 Buy Instinet Jialong Shi 20.08.2018 450,00 Buy UBS Erica Poon Werkun 17.08.2018 400,00 Buy Daiwa Capital Markets John Choi 17.08.2018 396,00 Buy Deutsche Bank Hanjoon Kim 17.08.2018 489,00 Buy UOB Kay Hian Julia Pan Meng Yao 16.08.2018 420,00 Buy Citigroup Alicia Yap 16.08.2018 476,00 Buy Goldman Sachs Piyush Mubayi 16.08.2018 460,00 Buy Jefferies & Co. Karen Chan 16.08.2018



Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

34,85 EUR -1,97% (17.09.2018, 18:13)



Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

34,75 EUR -1,95% (17.09.2018, 17:48)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (18.09.2018/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 489,00 oder 396,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tencent-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tencent Holdings Ltd. hat am 15. August die Zahlen zum 2. Quartal 2018 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 15. August zu entnehmen ist, haben behördliche Beschränkungen rund um Smartphone-Spiele dem chinesischen Technologiekonzern Tencent den ersten Gewinnrückgang seit mindestens zehn Jahren eingebrockt. Beim Betreiber des chinesischen WhatsApp-Rivalen WeChat sei der auf die Aktionäre entfallende Gewinn im zweiten Quartal um 2 Prozent auf 17,9 Milliarden Chinesische Yuan (2,3 Mrd. Euro) gefallen. Tencent habe mit seinem Messenger WeChat mehr als eine Milliarde Nutzer. Auf der Plattform verkaufe der Konzern unter anderem Minispiele sowie Spielgegenstände und verdiene Geld mit Werbung sowie Zahlungen über das Handy. Sowohl bei Umsatz und Gewinn hätten Analysten mit deutlich mehr gerechnet.Im zweiten Quartal sei zwar der Umsatz im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 73,7 Milliarden Yuan geklettert. Doch in China stocke derzeit die Freigabe neuer Spiele durch die Behörden und Tencent könne die Nutzer nicht wie gewohnt mit Nachschub versorgen, im Vergleich mit dem Vorquartal seien die Erlöse mit Mobilspielen um ein Fünftel zurückgegangen. Wann die Zulassung von Spielen wieder wie gewohnt laufe, habe der Konzern nicht sagen können. Tencent verwies zudem auf geringere Erträge bei Investments, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tencent-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom Investmenthaus UOB Kay Hian: In ihrer Aktienanalyse vom 16. August stuft die Analystin Julia Pan Meng Yao den Titel unverändert mit "buy" ein, senkt jedoch das Kursziel von 520,00 auf 489,00 HKD. Aufgrund eines schwächeren Wachstums der Gaming-Erlöse habe Tencent Holdings Ltd. die Umsatzerwartungen des Marktes an das zweite Quartal verfehlt. Der Nettogewinn habe dagegen die Konsensprognose übertroffen. Wegen höherer operativer Ausgaben sei aber die Marge deutlich gesunken. Das mit Spannung erwartete PC-Spiel "Monster Hunter: World" sei von den chinesischen Behörden mit der Begründung mit einem Verkaufsstopp belegt worden, dass das Spiel den regulatorischen Erfordernissen nicht komplett entspreche.Laut Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" zeigt der Markt Tencent-Anlegern in den letzten Wochen deutlich auf, dass es sich um eine China-Aktie mit einem unvorhersehbaren politischen Risiko handelt. Es seien mittlerweile knapp 35% Verlust seit dem Allzeithoch Ende Januar. Schuld am Kursverfall seien vor allem chinesische Behörden, die Gaming-Lizenzen blockieren würden. Heftig, denn eine Auflösung der Blockade sei noch lange nicht in Sicht. Die Tencent-Aktie ist ausgestoppt, Anleger halten vorerst Abstand, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 12. September.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tencent-Aktie?