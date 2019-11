Kursziel

innogy-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 424,00 Buy Goldman Sachs Piyush Mubayi 11.11.2019 433,00 Buy HSBC Binnie Wong 07.11.2019 433,00 Buy Citigroup Alicia Yap 29.10.2019 410,00 USD Buy Daiwa Capital Markets John Choi 16.10.2019 430,00 Overweight Morgan Stanley Grace Chen 16.10.2019 - Buy Huatai Financial Saiyi He 02.10.2019 469,00 Outperform Credit Suisse Kenneth Fong 01.10.2019 392,00 Buy China Merchants Securities Leo Liu 27.09.2019 450,00 Overweight J.P. Morgan Alex Yao 26.09.2019 455,00 Buy Jefferies & Co. Karen Chan 20.09.2019 428,00 Buy Instinet Jialong Shi 16.08.2019 440,00 Buy UBS Erica Poon Werkun 15.08.2019 433,00 Buy Merill Lynch Eddie Leung 15.08.2019

Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

38,00 EUR +0,33% (11.11.2019, 18:58)



Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

37,945 EUR -0,14% (11.11.2019, 18:26)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

323,00 HKD -1,28% (11.11.2019)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (12.11.2019/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 469,00 oder 392,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tencent-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tencent Holdings Ltd. wird am 13. November die Zahlen zum 3. Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tencent-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Credit Suisse: In seiner Aktienanalyse vom 1. Oktober bekräftigt Analyst Kenneth Fong das "outperform"-Votum sowie das Kursziel von 469,00 HKD für den Titel. Die Analysten würden davon ausgehen, dass mobile Spiele weiterhin zum Mainstream gehören und einen wichtigen Wachstumstreiber für die weltweite Onlinespieleindustrie repräsentieren würden. Die chinesischen Player und die Marktführer sollten von diesem Trend stetig profitieren. Tencent Holdings Ltd. bleibe der Top Pick der Branche in China. Das stabile Wachstum des bestehenden Portfolios und die starke Pipeline würden für ein Investment sprechen, so der Analyst Kenneth Fong.Leo Liu, Analyst vom Investmenthaus China Merchants Securities, hat dagegen für Tencent das niedrigste Kursziel veranschlagt: 392,00 HKD. Am Votum "buy" wurde festgehalten. Tencent Holdings Ltd. und Activision hätten den offiziellen Start von "Call of Duty: Mobile" für iOS und Android zum 1. Oktober angekündigt. Die Analysten von China Merchants Securities seien der Ansicht, dass Tencent den Markt mit den beiden Blockbustern "Call of Duty" und "PUBG Mobile" dominieren könne. Analyst Leo Liu gehe in seiner Aktienanalyse vom 27. September davon aus, dass die Gaming-Sparte in der zweiten Jahreshälfte 2019 Fahrt aufnehmen werde.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tencent-Aktie?