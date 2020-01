L&S-Aktienkurs Temenos-Aktie:

Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (22.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) weiterhin zu kaufen.Gleichausrichtung von Managementanreizen und Wertschöpfung für die Aktionäre: Die Vergütung auf Führungsebene sei bei Tenemos ein Dauerthema und der langfristige Anreizplan (LTIP) habe jüngst unter den Anlegern besonders viele Fragen aufgeworfen. Heute veröffentliche Foeth einen Bericht, in dem er Vergütungsniveau und Anreizplan vor dem Hintergrund des Themas Shareholder Value genau analysiere.SARs durch bedingtes Kapital vollständig abgedeckt: Temenos gewähre sog. Stock Appreciation Rights (SARs). In seinem Bericht zeige Foeth auf, dass SARs-Programm des Unternehmens durch das bedingte Kapital in fast jedem Szenario vollständig abgedeckt sei - solange die Gesamtzahl der ausstehenden SARs die Zahl der verfügbaren bedingten Aktien nicht übersteige.Bilanzoptimierung durch Aktienrückkäufe: Als Wachstumsunternehmen und Branchenführer nutze Tenemos seine Liquidität vor allem für Reinvestitionen ins eigene Geschäft. Angesichts der hohen Cashflow-Generierung könnte das Überschusskapital ab einem Absinken des Verhältnis Nettoschulden/EBITDA unter die Zielspanne von 1,0 bis 1,5 aber auch für den Rückkauf eigener Aktien eingesetzt werden. Aktienrückkaufprogramme seien derzeit nicht Teil der Anreizpläne, so dass eigene Aktien gelegentlich vernichtet würden.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Temenos-Aktie und sein Kursziel von CHF 226. (Analyse vom 22.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Temenos-Aktie: