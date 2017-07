Börsenplätze Temenos-Aktie:



Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (20.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) weiterhin zu kaufen.Die Q2-Zahlen hätten im Lizenzbereich 11% über der Analysten- und der Konsensprognose gelegen; dies dank der starken Umsetzung in Europa, bei den Tier 1- und 2-Banken sowie im Privatkunden-, Geschäftskunden und Vermögensverwaltungsgeschäft. Das ber. EBIT sei 10% besser gewesen als erwartet.Solide Cashflow-Generierung: Die DSOs seien um 6 Tage J/J (-3 Tg. Q/Q) gesunken, wodurch der opCF die Schätzung des Analysten erneut um 22% übertroffen habe.Sehr hohe Prognosesicherheit bez. Umsätze, starker Start ins Q3/2017: Die Großbanken würden sich weiterhin auf Digitalisierung und Kostenkontrolle konzentrieren. Dies beinhalte verstärkte Investitionen in Drittparteien-Software, die 2017/18 zu einer hohen Prognosesicherheit bez. Umsätze und einer sehr starken Pipeline mit signifikanter Breite und Tiefe führen dürften.US-Chancen: Der Geschäftsgang sei gut, die Implementierung der Commerce Bank komme ebenfalls gut voran, die Stärke und Qualität der Pipeline würden stetig zunehmen: Mit neuen Aufträgen sei also zu rechnen.Temenos werde allmählich zu DEM Anbieter von Bankingsoftware. Die Q2-Ergebnisse würden belegen, dass Temenos derzeit volle Fahrt aufgenommen und sich fest im zweistelligen Wachstumsbereich etabliert habe. Sowohl der erfolgreiche US-Markteintritt als auch die breit abgestützte Implementierung des Partnermodells seien noch nicht im aktuellen Bewertungsniveau eingepreist. Die Anlagebeurteilung des Analysten basiere auf langfristigem strukturellem Wachstum mit solider Operating Leverage und steigendem CF.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein überzeugtes "buy"-Rating und das Kursziel von CHF 101,00 (Erhöhung werde geprüft). (Analyse vom 20.07.2017)