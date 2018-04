Tradegate-Aktienkurs Temenos-Aktie:

103,00 EUR +4,52% (23.04.2018, 10:38)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Temenos-Aktie:

CHF 123,30 +3,61% (23.04.2018, 10:40)



ISIN Temenos-Aktie:

CH0012453913



WKN Temenos-Aktie:

676682



Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TE8N



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TEMN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TMNSF



Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (23.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) weiterhin zu kaufen.Der VR von Temenos habe entschieden, dass die Wahrung der finanziellen Disziplin und die Optimierung der Aktionärsrendite oberste Priorität hätten und werde daher kein neues Angebot für Fidessa vorlegen. Während die Akquisition von Fidessa zum angebotenen Kaufpreis für Temenos durchaus einen Mehrwert verkörpert hätte, sei das Risiko, für eine "nette" Ergänzung in einen teuren Bieterstreit hineingezogen zu werden, zu groß.Aktienrückkauf von CHF 250 Mio.: Der Rückkauf solle in Q2/2018 beginnen und aus dem Cashflow finanziert werden; die Hebelung solle weiterhin das 1 bis 1,5Fache des EBITDA betragen.Wie schon im Fall von Mysis 2012 beweise das Temenos-Management erneut, dass Übernahmen nur getätigt würden, wenn sie strategisch und finanziell einen Sinn ergeben würden (Viveo, Odyssey etc.). Die positiven strukturellen Trends in Temenos' addressierbarem Markt von USD 48 Mrd. und sein überlegenes Produktangebot böten reichlich Gelegenheit, die Lizenzeinnahmen auch künftig um 15% und mehr pro Jahr zu steigern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Temenos-Aktie: