Tradegate-Aktienkurs Temenos-Aktie:

99,00 EUR -6,95% (20.02.2018, 09:21)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Temenos-Aktie:

CHF 116,20 -5,30% (20.02.2018, 09:33)



ISIN Temenos-Aktie:

CH0012453913



WKN Temenos-Aktie:

676682



Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TE8N



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TEMN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TMNSF



Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (20.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) weiterhin zu kaufen.Temenos habe mitgeteilt, dass man sich in fortgeschrittenen Gesprächen über ein mögliches Barangebot für das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Stammkapital von Fidessa befinde. Temenos wäre bereit, GBP 35,67 je Aktie in bar zu bezahlen und den Fidessa-Aktionären zudem das Anrecht auf Erhalt der letzten regulären und Sonderdividenden, die zusammen mit den Jahreszahlen angekündigt worden seien, zu gewähren (= weitere GBP 0,797 je Aktie). Der Schlusskurs der Fidessa-Aktie habe gestern bei GBP 29,15 gelegen, das sei ein Aufschlag von über 20%.Fidessa sei ein führender Anbieter von Trading-, Investment- und Informatiklösungen für die Finanzmärkte. Seine Produkt- und Dienstleistungspalette decke den gesamten Tradingprozess sowohl für die Buy- wie die Sell-Side ab und umfasse sowohl Tradingtools mit niedriger Latenz wie auch Dienste im Bereich Settlement-, Compliance- und Risk-Management. Darüber hinaus würden auch ganze Tradingsysteme angeboten, die eigene Tools für sämtliche Handelsphasen, von der Orderausführung bis zum Clearing, enthalten und dem Anwender zudem eine unkomplizierte Analyse des sich in Echtzeit abspielenden Marktgeschehens ermöglichen würden. Das Endergebnis sei eine Automatisierung des gesamten Workflows.Der Analyst halte diese Übernahme für strategisch sinnvoll, da sie den Zielmarkt von Temenos auf die Bereiche Handel/Anlageverwaltung/Kapitalmarkt mit einem geschätzten Umfang von USD 15 bis 20 Mrd. ausweiten würde. Temenos würde dadurch in allen Segmenten des Markts für Bankingsoftware zum entscheidenden Anbieter werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Temenos-Aktie: