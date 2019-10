Börsenplätze Temenos-Aktie:



Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (17.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) weiterhin zu kaufen.3Q19-Ergebnisse: Die SW-Lizenzeinnahmen seien insgesamt um 15% in konst. W. gestiegen, lägen aber 5% hinter VontE und dem Konsens zurück. Der Grund dafür liege hauptsächlich beim schlechten MEA-Geschäft (Umsatz J/J -29%), während die Ergebnisse in der APAC-Region sowie in Nord- und Südamerika mit +21% bzw. +22% solide ausgefallen seien (Europa +8%). Korrekturmaßnahmen für MEA seien ergriffen worden. Foeth weise ebenfalls auf das Wachstum von 21% bei Tier-1&2-Kunden und das Umsatzwachstum von 29% innerhalb der installierten Basis hin, was zu einem weiteren Zuwachs beim Share of Wallet beitrage.Anhaltend starke SaaS-Dynamik: SaaS habe trotz negativer Auswirkungen auf den australischen Markt besser als erwartet abgeschnitten mit Einnahmen +93% in konst. W. und mehreren Gewinnen in allen Regionen.EPS 6% über den Erwartungen (7% ggü. Konsenserwartungen): Wegen der anhaltend soliden Kostenkontrolle (teilweise wegen der niedrigeren variablen Rückstellungen in der MEA-Region) seien die Margen höher und das EBIT erwartungsgemäß gewesen. EPS wegen niedrigerer Steuern über den Erwartungen.Vorgabe an Kony, Wechselkurs- und MEA-Effekt angepasst: Gemäß GJ19-Vorgabe werde nun ein SW-Lizenzwachstum von 19,5 bis 22,5 (zuvor 17,5 bis 22,5) oder USD 431 bis 442 Mio. (zuvor 431bis 450) erwartet. Darunter USD +8 Mio. für Kony, -8 Mio. Wechselkurseffekt und rund -10 Mio. zugrunde liegend. EBIT-Vorgabe unverändert bei USD 310 bis 315 Mio.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Temenos-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 221 auf CHF 226 erhöht. (Analyse vom 17.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link