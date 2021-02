12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (25.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Telekom Austria (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY) weiterhin zu kaufen.Das Unternehmen habe äußerst starke Zahlen für Q4 20 präsentiert und damit die Konsensschätzungen übertroffen. Das um negative Währungs- und Einmaleffekte bereinigte EBITDA sei in Q4 gegenüber dem Vorjahr um 5% gestiegen. Das Unternehmen habe das bereinigte EBITDA in fünf der sieben Länder, in denen es aktiv sei, steigern können und in den beiden Hauptmärkten Österreich und Bulgarien habe sich die positive Entwicklung von steigenden durchschnittlichen Umsätzen pro Nutzer beziehungsweise Anschluss fortgesetzt. Des Weiteren habe Telekom Austria einen robusten Anstieg der Vertragskunden um 5% und einen Rückgang der Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA auf 1,9x verzeichnet.Das Management der Telekom Austria habe bekräftigt weiter an der Wertsteigerung der Sendemasten zu arbeiten. Der Fokus der Unternehmensleitung liege dabei auf der Erhöhung der Effizienz und der Steigerung der Vermietungsrate. Der CEO habe bei der Präsentation der Jahresergebnisse von Plänen bezüglich einer möglichen Bündelung der Sendemasten in einer eigenen Gesellschaft gesprochen. Telekom-Unternehmen, welche Sendemasten zuletzt in einer eigenen Gesellschaft ausgelagert hätten, hätten teilweise positive Bewertungseffekte erzielen können.Telekom Austria prognostiziere für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg von ca. 1% (vs. RBIe: 1,5%) und eine Erhöhung der bereinigten EBITDA-Marge. Das Unternehmen rechne zwar mit einer teilweisen Erholung der Roaming-Umsätze, jedoch würden die Reiseaktivitäten weiterhin gering sein.Ein potenzielles Risiko für das Unternehmen berge eine steigende Preiselastizität in einigen Märkten infolge von Preiserhöhungen in den letzten Jahren. Änderungen der Eigentümerstruktur von Mitbewerbern in Bulgarien und Kroatien könnten eventuell zu einem veränderten Wettbewerbsverhalten führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.