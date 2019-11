XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

6,906 EUR +0,12% (29.11.2019, 11:22)



Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

6,918 EUR +0,55% (29.11.2019, 11:47)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (29.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des spanischen Telekom-Konzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF).Telefónica-Chef José María Álvarez-Pallete wolle den Konzern aufgrund der schwachen Entwicklung in ehemaligen Wachstumsmärkten in den nächsten Jahren umbauen. Größte Maßnahme des geplanten Umbaus solle die Abspaltung der Lateinamerikaaktivitäten mit Ausnahme des Brasiliengeschäfts sein. Telefónica wolle sich somit zukünftig nur noch auf die Kernmärkte Spanien, Brasilien, Großbritannien und Deutschland fokussieren, die für jeweils rund 80% des Umsatzes, des operativen Gewinns (OIBDA) und des operativen Cashflows stünden. Zudem sehe der Fünf-Punkte-Plan die Bildung einer Technologiesparte für Geschäftskunden, welche die Technologiedienstleistungen wie Cybersecurity, das Internet der Dinge oder Cloud Computing bündle, sowie eine neue eigene Infrastruktursparte insbesondere mit der Tochter Telxius vor.Mit den Maßnahmen wolle der Konzern bis 2022 mehr als 2 Mrd. Euro an zusätzlichen Erlösen erzielen und die Marge beim operativen Cashflow um zwei Prozentpunkte steigern. Der Großteil des Wachstums solle laut dem Management aus eigener Kraft kommen. Jost erachte es für positiv, dass der Fokus nun mehr auf die Profitabilität und wachstumsstärkere Zukunftsmärkte gelegt werde. Zudem sollte das operative Geschäft nach einer Abspaltung der zahlreichen Lateinamerikaaktivitäten weniger volatil werden.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Telefónica-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 7,30 Euro auf 7,60 Euro erhöht. (Analyse vom 29.11.2019)Börsenplätze Telefónica-Aktie: