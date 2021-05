Börsenplätze Telefónica-Aktie:



Hannover (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF).Telefónica habe im ersten Quartal 2021 einen Umsatz von EUR 10,340 Mrd.(Vj.: EUR 11,366 Mrd.) erzielt. Dies habe y/y einem Rückgang um 9,0% bzw. organisch um 1,3% entsprochen. Auch das OIBDA von EUR 3,417 Mrd. (Vj.: EUR 3,760 Mrd.) habe sich um 9,1% verringert, wobei sich organisch ein marginales Plus von 0,3% eingestellt habe. Die OIBDA-Marge sei konstant bei 33,0% geblieben bzw. habe organisch ein Plus von 0,6% gezeigt. Schlüsselfaktoren für diese Entwicklungen seien zum einen die anhaltende Covid-19-Pandemie mit negativen Umsatz- und OIBDA-Effekten von EUR 280 Mio. bzw. EUR 129 Mio. gewesen. Zum anderen hätten Fremdwährungseffekte insbesondere bei lateinamerikanischen Währungen den Umsatz mit EUR 754 Mio. und das OIBDA mit EUR 288 Mio. belastet.Das Ergebnis nach Steuern habe aufgrund geringerer Abschreibungen, durch Effizienzen und Kostenmaßnahmen sowie ein deutlich verbessertes Finanzergebnis um 101,6% auf EUR 944 Mio. (Vj.: EUR 468 Mio.) gesteigert werden können. Nach Anteilen Dritter habe sich ein Wert von EUR 886 Mio. (Vj.: EUR 406 Mio.) ergeben. Dies habe einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,15 (Vj.: EUR 0,06) entsprochen. Der Free Cashflow habe sich nach Berücksichtigung von Leasing-Zahlungen auf EUR 33 Mio. (Vj.: EUR 233 Mio.) verringert, allerdings hätten Auszahlungen für Mobilfunklizenzen in verschiedenen Ländern belastet, ohne die sich ein Anstieg ergeben hätte. Die Nettoverschuldung sei um 6,4% auf EUR 35.796 Mio. (Vj.: EUR 38.223 Mio.) reduziert worden.Telefónica habe nach wie vor mit starken Fremdwährungseffekten und Auswirkungen von Covid-19 zu kämpfen. Trotzdem erziele das Unternehmen operativ Fortschritte, insbesondere auf der Ergebnisebene. Der fortschreitende Schuldenabbau entlaste sukzessive das Finanzergebnis. Die einzelnen Kernmärkte würden aber weiterhin ein heterogenes Bild zeigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Telefonica S.A.": Keine vorhanden.