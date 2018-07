XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

7,659 EUR -0,14% (30.07.2018, 12:37)



Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

7,656 EUR -0,17% (30.07.2018, 12:53)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (30.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Bettina Deuscher, Investmentanalystin von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des spanischen Telekom-Konzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) weiterhin zu kaufen.Telefónica habe im zweiten Quartal eine besser als erwartete Geschäftsentwicklung gezeigt. Wenngleich Währungseffekte in Lateinamerika die Erlöse geschmälert hätten, habe sich auf organischer Basis mit einem Plus von 2% die erwartete Rückkehr zum Wachstum bestätigt. Das EBITDA habe sich mit einem Plus von 1,9% und einem hohen organischen Plus von 4,1% positiv entwickelt. Neben dem steigenden Datenverkehr seien die Produktbereiche Glasfaser (+23%) und M2M (Machine-to-Machine, +17%) mit zweistelligen Zuwachsraten dynamisch gewachsen. Die Mobilfunk-Vertragskundenbasis habe sich im Berichtszeitraum um 6% auf mehr als 119,6 Mio. erhöht. Zudem habe der Content-Ausbau eine steigende Nachfrage nach Pay-TV-Anschlüssen unterstützt. Die Entschuldung aus freiem Cash Flow habe mit knapp 43,6 Mrd. EUR zudem weitere Fortschritte gezeigt (-0,9% seit März, -1,4% seit Dezember 2017), obwohl Zusatzkosten für Mobilfunkspektrum in UK belastet hätten. Der Verschuldungsgrad habe sich nahezu stabil entwickelt und betrage aktuell 2,68 (Dez. 2017: 2,66).Das Unternehmen habe seinen positiven Jahresausblick bestätigt. Bezüglich einer Wiederaufnahme aktionärsfreundlicher Aktienrückkäufe habe der CEO betont, dass dies erst nach Realisierung des Entschuldungsziels ein Thema sein werde. 2018 stehe weiterhin im Zeichen des Deleveraging-Prozesses. Mit ihren Prognosen sei Deuscher etwas vorsichtiger als das Unternehmen und ermittle auf der Basis ihres aktualisierten DCF-Modells ein Kursziel von 10 EUR (zuvor: 12 EUR) je Aktie.Aufgrund des ausreichenden Kurspotenzials bekräftigt Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, ihr "kaufen"-Rating für die Telefónica-Aktie. Es bestünden vor allem Währungs- u. Länder- und Akquisitionsrisiken (UK). (Analyse vom 30.07.2018)Börsenplätze Telefónica-Aktie: