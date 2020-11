XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (02.11.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des spanischen Telekom-Konzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF).Belastungen durch die Corona-Pandemie und negative Währungseffekte - insbesondere im Brasiliengeschäft - hätten in Q3/2020 zu Umsatz- und Gewinnrückgängen geführt. Der Umsatzrückgang von -12,1% y/y habe dabei im Rahmen der Erwartungen gelegen, während die Ergebnisentwicklung aufgrund der Wertberichtigung auf das Argentiniengeschäft die Erwartungen signifikant verfehlt habe (bspw. OIBDA: -2,8% (organisch: -8,3%) auf 2,67 (Vj.: 2,75; Analystenerwartung: 3,59; Marktkonsens: 3,47) Mrd. Euro (Corona-Pandemie: -315 Mio. Euro; Währungseffekte: -358 Mio. Euro)).Für das Geschäftsjahr 2020 wolle Telefónica unverändert eine Dividende von 0,40 Euro/Aktie ausschütten. Des Weiteren hätten Telefónica und der Versicherer Allianz ein Joint Venture für den Aufbau eines Glasfasernetzes in unerschlossenen ländlichen Regionen in Deutschland gegründet. Es sollten mehr als zwei Millionen Haushalte angeschlossen werden, wofür in sechs Jahren insgesamt 5 Mrd. Euro investiert werden sollten.Jost habe seine EPS-Erwartung für 2020 auf 0,40 (alt: 0,43) Euro leicht reduziert (EPS 2021e: unverändert 0,44 Euro).