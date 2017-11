Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

8,547 EUR -0,13% (21.11.2017, 15:12)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (21.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktie versucht sich an einer Stabilisierung - ChartanalyseVon den Jahreshöchstständen aus 2015 bei 14,29 Euro hat sich die Aktie des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) bis Ende 2016 recht weit entfernt und musste Abgaben bis auf ein Niveau von 7,58 Euro verkraften, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In diesem Bereich hätten Marktteilnehmer einen Doppelboden aufgestellt und hätten eine erste Kaufwelle an 10,68 Euro einleiten können. Seit März dieses Jahres stecke der Wert aber wieder in einer Korrekturphase fest und habe auf ein Verlaufstief von 8,43 Euro bis zur letzten Woche nachgegeben. Zu Beginn dieser Handelswoche präsentiere sich das Papier recht stark und habe um wenige Punkte zulegen können. Doch für einen tragfähigen Boden müssten ganz andere Bedingungen erfüllt werden, damit sich endlich eine Trendwende und wieder steigende Kursnotierungen abzeichnen würden. Die Chancen hierfür stünden aus technischer Sicht aber recht günstig.Solange das Wertpapier von Telefónica oberhalb des Kursniveaus von grob 8,50 Euro verweile, seien weitere Kursgewinne an eine untergeordnete Abwärtstrendlinie bei grob 9,00 Euro kurzfristig möglich. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber sowie die 50-Tage-Durchschnittslinie eröffnet erst weiteres Potenzial an die übergeordnete Trendkanalbegrenzung bei rund 10,00 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 21.11.2017)XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:8,538 EUR -0,64% (21.11.2017, 15:14)