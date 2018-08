Börsenplätze Tele Columbus-Aktie:



Die Tele Columbus Gruppe (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) zählt zu den größten Kabelnetzbetreibern in Deutschland und ist seit 1985 als Multimedia- und Telekommunikationsanbieter erfolgreich. Rund 1,7 Millionen angeschlossene Haushalte werden von Tele Columbus mit dem TV-Signal und immer mehr Kunden mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als nationaler Anbieter mit regionalem Fokus und als Partner der Wohnungswirtschaft ist die Gruppe im gesamten Kerngebiet Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auch in zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen präsent.



Das Unternehmen baut seine Netze bedarfsgerecht in einer hybriden Glasfaserstruktur aus und setzt dabei auf den modernsten Internet-Übertragungsstandard DOCSIS 3.0, der superschnelle Internetverbindungen mit bis zu mehreren hundert Megabit pro Sekunde ermöglicht. Vom analogen, digitalen und hochauflösenden Fernsehen über Hochgeschwindigkeits-Internet und Telefonie bis hin zu Telemetrieleistungen, Mieterportalen und interaktiven Diensten lassen sich alle innovativen Medienanwendungen über das Breitbandkabel darstellen. Dabei beschränkt sich Tele Columbus nicht auf die einfache Weiterleitung von Signalen, sondern arbeitet über eine eigene Produktplattform aktiv an der Ausweitung des Programmangebots und der Entwicklung von Zusatzdiensten.



Die Tele Columbus Gruppe ist aus der Zusammenführung einzelner regionaler Kabelnetzbetreiber heraus entstanden und hat so eine Firmengeschichte, die bis in das Jahr 1972 zurückreicht. Lange Zeit als technischer Infrastrukturbetreiber nur den Geschäftskunden bekannt, hat sich Tele Columbus heute zu einem attraktiven und endkundenorientierten Telekommunikationspartner für Fernsehen, Telefon und Internet gewandelt. (24.08.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tele Columbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kabelanbieters Tele Columbus (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) unter die Lupe.Investoren würden bei Tele Columbus derzeit starke Nerven brauchen. Das Wertpapier befinde sich im freien Fall. Seit Anfang August habe der Aktienkurs in der Spitze seinen Wert halbiert - und ein Tief bei 2,39 Euro markiert. Im März habe der Titel noch bei über neun Euro notiert. Zum Wochenschluss starte er eine Gegenbewegung.Mehreren Stimmrechtsmeldungen zufolge seien bei Tele Columbus zuletzt die Großinvestoren scharenweise geflüchtet. Aber warum? Die ursprünglich für den 14. August geplante Veröffentlichung des Halbjahresberichts sei kurzfristig auf Anfang September verschoben worden. Als Grund habe man "die Finalisierung des Integrationsprojekts" genannt. Dem Vernehmen nach bereite insbesondere die Eingliederung des 2015 übernommenen Konkurrenten Pepcom noch immer Probleme.Im Jahresverlauf habe es erste tiefgreifende Veränderungen im Management gegeben. Anfang des Jahres habe Vorstandschef Timm Degenhardt die Nachfolge von Ronny Verhelst antreten. Mitte Juli habe Eike Walters dann den Posten des Finanzvorstands von Frank Posnanski übernommen. In Finanzkreisen werde jetzt erwartet, dass das neue Führungsduo mit einem eisernen Besen durch die Bücher und Bilanzen fege, um das ganze Ausmaß der Probleme offenzulegen.Würden zu hohe Gewinnerwartungen und Wertansätze korrigiert, könnten notwendige Abschreibungen unter dem Strich zu roten Zahlen führen, was dann wiederum auf das Eigenkapital durchschlagen würde. Am Ende könnten sogar vereinbarte Kreditauflagen in den Fokus rücken.Bis Tele Columbus die Zahlen und Fakten auf den Tisch liegt, dürfte die Aktie ein Spielball von Spekulanten bleiben, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". Behalte der Analyst mit seine neuen Einschätzung recht, würden satte Gewinnen winken. Am Ende müsse jedoch jeder Investor für sich selbst entscheiden, ob er mitspielen möchte. (Analyse vom 24.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link