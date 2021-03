NYSE-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:

186,14 USD -2,08% (18.03.2021, 16:23)



ISIN Teladoc Health-Aktie:

US87918A1051



WKN Teladoc Health-Aktie:

A14VPK



Ticker-Symbol Teladoc Health-Aktie Deutschland:

4LL



NYSE-Ticker-Symbol Teladoc Health-Aktie:

TDOC



Kurzprofil Teladoc Health Inc.:



Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) ist ein Telehealth-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Telemedizinplattform an, die On-Demand-Gesundheitsversorgung jederzeit und überall über mobile Geräte, Internet, Video und Telefon ermöglicht. Die Lösung des Unternehmens verbindet seine Mitglieder mit seinen über 3.000 zertifizierten Ärzten und Verhaltensmedizinern, die eine Reihe von Erkrankungen und Fällen behandeln, von akuten Diagnosen wie Infektion der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen und Sinusitis bis hin zu dermatologischen Erkrankungen, Angstzuständen und Raucherentwöhnung. (18.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Telemedizin-Spezialisten Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Telemedizin sei für den Aktienprofi einer der Riesentrends in den kommenden Jahren. Das sei eine tolle Lösung für die Zukunft, mit einem Riesenpotenzial. Die Branche dürfte nur noch nach oben gehen. Die Teladoc Health-Aktie sei in der Korrektur mit abgestraft worden. Sie sei sehr hoch bewertet gewesen. Cathie Wood von Ark Invest habe aber den Kurseinbruch genutzt, um noch mal nachzukaufen. Sie hat ordentlich verloren, aber sie dürfte am Ende Recht behalten, weil das Konzept schlüssig ist, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Teladoc Health-Aktie. (Analyse vom 18.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Teladoc Health-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:156,50 EUR -1,54% (18.03.2021, 16:32)