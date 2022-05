NYSE-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:

ISIN Teladoc Health-Aktie:

US87918A1051



WKN Teladoc Health-Aktie:

A14VPK



Ticker-Symbol Teladoc Health-Aktie:

4LL



NYSE-Symbol Teladoc Health-Aktie:

TDOC



Kurzprofil Teladoc Health Inc.:



Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) ist ein Telehealth-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Telemedizinplattform an, die On-Demand-Gesundheitsversorgung jederzeit und überall über mobile Geräte, Internet, Video und Telefon ermöglicht. Die Lösung des Unternehmens verbindet seine Mitglieder mit seinen über 3.000 zertifizierten Ärzten und Verhaltensmedizinern, die eine Reihe von Erkrankungen und Fällen behandeln, von akuten Diagnosen wie Infektion der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen und Sinusitis bis hin zu dermatologischen Erkrankungen, Angstzuständen und Raucherentwöhnung. (01.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) unter die Lupe.

Nach den Zahlen sei das Papier des Telemedizinplattform-Betreibers noch mal bis zu 50% eingebrochen. Vom Hoch habe die Teladoc Health-Aktie seit 2021 mehr als 80% verloren. Lange Zeit hätten Analysten angesichts des Kursverfalls ihre Ziele für den Titel nur zögerlich nach unten angepasst. Der enttäuschende Ausblick habe jedoch dazu geführt, dass nicht nur der Kurs der Aktie radikal falle. Auch die Kursziel würden deutlich nach unten korrigiert: SVB Leerink senke das Ziel von 161 auf 35 USD, Citi von 115 auf 43 USD, RBC von 120 auf 65 und Evercore gebe lediglich 30 USD als Kursziel aus.

Die Reaktionen seien eindeutig: Teladoc Health habe tatsächlich grundlegend enttäuscht. Die Kursreaktion sei nicht nur dem allgemein recht volatilen Markt geschuldet. Der Kurs sei zudem bereits seit Monaten klar im Abwärtstrend. Eine nachhaltige Wende sei vorerst nicht in Sicht, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2022)